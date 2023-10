LDC: le PSG et le FC Porto déroulent, Man City assure, tous les résultats de la soirée

-Publicité-

Le PSG a enregistré sa deuxième victoire en Ligue des champions après son succès face à l’AC Milan (3-0) ce mercredi soir. Egalement en piste, Manchester City et le FC Porto ont déroulé face à respectivement, Young Boys (3-1) et Antwerp (4-1).

La troisième journée de la Ligue des champions s’achevait ce mercredi avec les rencontres disputées ce soir. Au Parc des Princes, le PSG a disposé de l’AC Milan (3-1). Face à une équipe italienne timorée, les Parisiens ont déroulé sur des buts de Kylian Mbappé, Kolo Muani et Lee Kang-in.

Avec ce succès, les Rouge et Bleu reprennent la tête du groupe F, devant le Borussia Dortmund qui a pris la seconde place après sa courte victoire face à Newcastle (1-0) dans l’autre match de cette poule.

Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester City a pris non sans peine le dessus sur Young Boys (3-1). Erling Haaland a marqué deux des trois buts de la victoire des Skyblues. De son côté, le FC Porto est allé faire le show sur la pelouse d’Antwerp (4-1), grâce notamment à un triplé de l’entrant Evanilson. Celtic et l’Atletico Madrid se sont séparés sur un nul (2-2), avec notamment un but de Griezmann (22e) sur un pénalty transformé en deux temps.

Les résultats du mercredi en C1:

Groupe E : Feyenoord 3–1 Lazio, Celtic 2-2 Atletico Madrid

Groupe F : PARIS SG 3–0 Milan, Newcastle 0–1 Dortmund

Groupe G : Young Boys 1–3 Manchester City, Leipzig 3-1 Étoile Rouge de Belgrade

Groupe H : FC Barcelone 2–1 Shakhtar, Antwerp 1–4 Porto