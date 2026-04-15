LDC: l’Atlético de Madrid se moque du Barça après sa qualification

Au terme d’un duel accroché, l’Atlético de Madrid a éliminé le Barça en Ligue des champions, avant de se moquer de son rival sur les réseaux sociaux. Une sortie ironique qui vise notamment Lamine Yamal et symbolise la frustration catalane.

L’Atlético de Madrid n’a pas seulement validé son billet pour le dernier carré de la Ligue des champions : le club madrilène en a profité pour chambrer le FC Barcelone et sa pépite Lamine Yamal, au terme d’un affrontement aussi intense que disputé, mardi soir. Malgré leur succès 2-1 au match retour, les Catalans quittent la compétition, battus sur l’ensemble des deux rencontres. Une issue cruelle pour les hommes de Hansi Flick, qui auront longtemps fait douter les Colchoneros après avoir été menés 2-0 à l’aller.

Sous pression au Cívitas Metropolitano, les joueurs de Diego Simeone ont su résister aux assauts barcelonais pour préserver leur qualification. Un scénario tendu, marqué par la montée en puissance du Barça, sans toutefois parvenir à renverser la situation. Ce nouveau succès permet à Simeone d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire de la compétition : l’entraîneur argentin devient le premier à éliminer le Barça à plusieurs reprises en phase à élimination directe, après 2014, 2016 et désormais 2026.

Dans la foulée, le club madrilène n’a pas manqué l’occasion de taquiner son rival. Sur ses réseaux sociaux, l’Atlético a partagé un mème viral montrant un lion prêt à bondir… avant de révéler un simple chien inoffensif. Une séquence moqueuse visant clairement le Barça, jugé impressionnant en apparence mais finalement inoffensif dans le dénouement. Qualifié pour les demi-finales, l’Atlético attend désormais son prochain adversaire. Arsenal tient la corde face au Sporting CP, tandis que l’autre partie du tableau pourrait offrir un choc entre le Paris Saint-Germain et le vainqueur du duel entre le Real Madrid et le Bayern Munich.



