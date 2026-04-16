LDC: Joe Cole prédit le choc Arsenal – Atlético Madrid

Malgré une dynamique récente moins convaincante, Joe Cole affiche sa confiance envers Arsenal avant la demi-finale de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, tout en mettant en garde contre l’expérience et le vice madrilènes.

À l’approche des demi-finales de la Ligue des champions, Joe Cole a livré son analyse du choc à venir entre Arsenal et l’Atlético de Madrid. Les hommes de Mikel Arteta ont validé leur billet pour le dernier carré au terme d’un quart de finale accroché face au Sporting CP, conclu par un court succès 1-0. Une qualification acquise notamment grâce à un but tardif de Kai Havertz à Lisbonne. De son côté, l’Atlético a écarté le FC Barcelone dans un duel intense (3-2 sur l’ensemble des deux matches), confirmant une nouvelle fois la solidité des équipes dirigées par Diego Simeone.

Dans l’autre demi-finale, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, défiera le Bayern Munich, après avoir respectivement éliminé Liverpool et le Real Madrid. Malgré une fin de saison plus irrégulière – avec une seule victoire lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues – les Gunners peuvent compter sur le soutien de Joe Cole, résolument confiant quant à leurs chances de qualification. « Les supporters d’Arsenal devraient être très, très confiants, a-t-il assuré sur TNT Sports. Ils savaient qu’ils étaient du bon côté du tableau. »

L’ancien international anglais met toutefois en garde contre le style madrilène : « Une demi-finale contre l’Atlético… Arsenal possède des atouts importants, mais leur seul véritable avantage, c’est l’expérience. » Avant de conclure avec franchise : « Ce sera un match chaotique. Arsenal ne peut pas se permettre d’être trop naïf. L’Atlético utilisera toutes les armes à sa disposition, et il faudra savoir y répondre. »



