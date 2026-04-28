LDC: Emmanuel Macron prédit le choc PSG – Bayern

En déplacement en Andorre, Emmanuel Macron a livré son pronostic pour la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Malgré son attachement à l’OM, le chef de l’État mise sur une victoire parisienne et affiche aussi sa confiance pour les Bleus en vue du Mondial 2026.

À quelques heures d’un choc très attendu entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en Ligue des champions, le pronostic est venu… de l’Élysée. En déplacement en Andorre, Emmanuel Macron s’est prêté au jeu des prédictions devant des étudiants. Interpellé sur l’issue de la rencontre, le président de la République a affiché sa confiance envers le club de la capitale, malgré son attachement assumé à l’Olympique de Marseille. « Je suis supporter de l’OM, mais ce soir, c’est Paris qui joue », a-t-il expliqué, avant d’annoncer un succès parisien. Selon lui, les hommes de la capitale ont les arguments pour s’imposer face au géant bavarois, avec un score avancé de 3-1.

Lucide toutefois sur l’incertitude propre à la compétition, le chef de l’État a rappelé que rien n’est jamais acquis en Ligue des champions, tout en saluant la qualité de l’effectif parisien. Dans la foulée, Emmanuel Macron s’est également projeté au-delà de la scène européenne, évoquant les ambitions de l’France pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le président s’est dit confiant dans les chances des Bleus, louant le travail de Didier Deschamps.





