LDC: Christophe Dugarry charge Yamal après l’élimination du Barça

Au lendemain de l’élimination du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, Christophe Dugarry s’est montré particulièrement critique à l’égard de Lamine Yamal. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien international français n’a pas mâché ses mots, pointant notamment l’attitude du jeune ailier catalan : « Quand on parle beaucoup, il faut s’assurer que l’équipe est capable de gagner. »

Malgré une entame idéale, marquée par un but rapide, Dugarry estime que la performance du joueur de 18 ans reste insuffisante sur l’ensemble de la rencontre : « Il a marqué très tôt. Et ensuite ? » L’ancien attaquant va plus loin dans son analyse, remettant en question l’impact global de Yamal : « Il a du talent, c’est évident, mais il est encore loin de faire partie des meilleurs joueurs du monde. » Et de conclure, sans détour : « Au vu de sa prestation, je ne suis pas convaincu que Barcelone méritait de se qualifier. Il dégage un ego surdimensionné. » Des propos tranchants, qui alimentent le débat autour du jeune prodige du FC Barcelone, déjà sous le feu des projecteurs malgré son jeune âge.





