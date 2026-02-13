LDC CAF (J6) : MC Alger — Mamelodi Sundowns, match décisif pour la qualification

Ce samedi 14 février, tous les regards seront braqués sur l’Afrique du Sud où Mamelodi Sundowns reçoit le Mouloudia Club d’Alger pour la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Cette rencontre, qui se joue dans la poule C, doit trancher le sort des deux équipes et promet une forte tension d’entrée de jeu.

Le classement avant le coup d’envoi est serré : le MC Alger possède 7 points contre 6 pour les Sundowns. Le scénario est limpide : les Algérois poursuivent l’aventure s’ils évitent la défaite, tandis que les Sud-Africains ne peuvent se contenter que de la victoire pour espérer continuer la compétition. Chacune des deux formations tient donc son avenir entre ses mains.

Le MCA aborde ce rendez-vous avec un léger avantage moral et des points accumulés durant la phase de groupes. Sous la houlette de Rhulani Mokwena, ancien entraîneur des Sundowns, les Algérois savent qu’un match nul suffira à valider leur qualification, mais ce calcul ne doit pas les inciter à une prudence excessive : un déplacement chez une équipe contrainte de gagner est toujours périlleux.

Enjeux tactiques et scénario probable

Du côté des hôtes, l’impératif est clair : s’imposer pour poursuivre l’aventure continentale. À domicile, les Sundowns ont la capacité d’imposer un tempo élevé et d’exploiter la maîtrise du ballon pour déstabiliser une défense adverse. Attaquer d’entrée, presser haut et forcer les erreurs seront leurs priorités si l’objectif est de renverser la situation.

Le Mouloudia pourrait, quant à lui, privilégier une organisation compacte, en misant sur une bonne gestion des blocs et des transitions rapides afin de profiter d’espaces laissés par des Sud-Africains plus exposés. La discipline défensive et l’efficacité sur les contres pourraient faire la différence pour les visiteurs.

À l’image d’une véritable rencontre à élimination, chaque détail comptera : coups de pied arrêtés, remplacements opérés par les entraîneurs et concentration sur l’ensemble de la durée du match. Coup d’envoi prévu à 13h GMT en Afrique du Sud, où l’on saura bientôt laquelle des deux équipes prolongera son parcours continental.