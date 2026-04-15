LdC: Arsenal – Sporting, les compos
Arsenal et le Sporting Portugal s’affrontent ce mercredi soir (20h, GMT+1) dans le cadre de la phase retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Découvrez les compos officielles des deux équipes.
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
187vues
Publicité
1 min de lectureRead in English
Les onze entrants des deux formations:
Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice (c), Zubimendi, Eze – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Sporting : Silva – Quaresma, Diomandé, Inacio, Araujo – Hjulmand (c), Morita – Catamo, Trincão, Gonçalves – Suarez.
Articles liés
Merci pour votre lecture — publicité