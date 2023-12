LDC: Arsenal et PSV dos à dos, Lens file en Europa League

-Publicité-

Arsenal et PSV se sont quittés sur un match nul (1-1) ce mardi soir au Pays-Bas, en 6è journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Tombeur du FC Séville, Lens a validé son ticket pour les barrages de l’Europa League.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mardi avec les rencontres de la sixième journée des phases de groupe. Au Pays-Bas, le PSV Eindhoven recevait Arsenal dans son antre. Un match sans enjeu pour les deux équipes, déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Et à l’arrivée, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (1-1). Nketiah a ouvert le score pour les Gunners avant la pause. Mais au retour des vestiaires, Vertessen sur un joli enroulé arrachait le point du nul pour les locaux.

Au classement, Arsenal finit premier avec 13 points devant le PSV qui garde sa place de dauphin, derrière le Racing Club de Lens qui prend la troisième place, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue Europa. Les Sang et Or ont décroché cette précieuse place après leur victoire face au FC Séville dans l’autre rencontre de cette poule. Au terme d’un match très disputé, les Français ont finalement disposé des Espagnols sur le score de 2-1. Frankowski (1-0, 63e) et Fulgini (2-1, 96è) ont marqué les deux buts lensois. Sergio Ramos sur une panenka, avait précédemment égalisé pour les Andalous qui quittent donc cette compétition sans la moindre victoire remportée.