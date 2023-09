LDC: Arsenal déroule, match fou entre le Bayern et Man Utd, les résultats de la soirée

-Publicité-

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce mercredi soir, comptant pour la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions.

La première journée des phases de groupe de la Ligue des champions se poursuivait ce mercredi avec plusieurs rencontres disputées à travers l’Europe. En réception du PSV Eindhoven à l’Emirates stadium, Arsenal s’est imposé sur le score sans appel de 4-0.

Dominateurs de la tête et des épaules, les Gunners ont déroulé sur des réalisations de Bukayo Saka (8è), Leandri Trossard (20è), Gabriel Jesus (38è) et Martin Odegaard (70è). Une démonstration de force des Anglais qui prennent seuls la tête de la poule B, derrière Lens et Séville qui se sont quittés sur un nul (1-1) dans l’autre rencontre de ce groupe.

Considéré comme le choc de la soirée, le duel des titans entre le Bayern Munich et Manchester United a tourné à l’avantage des Bavarois. Les Allemands ont en effet pris les trois points de la partie après leur victoire 4-3 face aux Anglais. Les Munichois s’emparent de la première place devant Galatasaray et Copenhague, qui se sont quittés bons amis suite à l’égalisation des Stambouliotes en fin de match (2-2).

Enfin, dans le groupe D, la Real Sociedad a failli créer la sensation en battant le finaliste de l’an dernier, l’Inter Milan, mais Lautaro a égalisé en fin de match (1-1). Les Basques, cependant, devront se contenter de la deuxième place, car Salzbourg a réussi à inscrire deux buts sur la pelouse de Benfica (2-0), malgré l’expulsion d’un joueur lisboète dès la 13e minute de jeu.

Les résultats des rencontres disputées:

Groupe A : Galatasaray 2-2 Copenhague, Bayern Munich 4-3 Manchester United

Groupe B : Arsenal 4-0 PSV, Séville 1-1 Lens

Groupe C : Real Madrid 1-0 Union Berlin, Braga 1-2 Naples

Groupe D : Real Sociedad 1-1 Inter Milan, Benfica 0-2 RB Salzbourg

