LDC: Arjen Robben met en garde le Bayern avant le défi Real Madrid

À la veille du choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des champions, Arjen Robben a livré son analyse, appelant à la plus grande prudence face à l’armada madrilène. Ancien ailier emblématique du club bavarois, le Néerlandais met en garde contre toute forme d’excès de confiance, malgré l’avantage pris à l’aller (2-1) sur la pelouse du Santiago Bernabéu. « Il ne faut jamais sous-estimer le Real, a-t-il confié sur le site officiel du Bayern. Je suis impressionné par leur capacité à rester calmes dans toutes les situations. »

Lucide, Robben estime néanmoins que les Munichois disposent des armes nécessaires pour valider leur billet pour le dernier carré : « Je pense que le Bayern est la meilleure équipe. Ils possèdent aussi des individualités capables de faire basculer un match. » Avant de conclure avec un avertissement clair : « Il faut rester concentré pendant 95 minutes. Si le Bayern y parvient, alors pour moi, il n’y a qu’une seule équipe qui gagnera. » Fort de son succès à l’aller, le Bayern Munich aborde ce rendez-vous décisif avec un léger avantage, mais face au Real Madrid, rien n’est jamais acquis.



