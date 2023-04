L’Australie bannit officiellement Tik Tok des appareils du gouvernement

- Publicité-

L’Australie vient de rejoindre la liste des pays occidentaux ayant interdit l’utilisation de l’application de vidéo chinoise, TikTok, sur les appareils gouvernementaux, suite aux préoccupations grandissantes relatives aux risques sécuritaires.

Le gouvernement australien a annoncé mardi la suppression de TikTok de tous les appareils appartenant au gouvernement fédéral, à la suite de nombreux autres pays occidentaux qui ont interdit l’application vidéo appartenant à des Chinois pour des raisons de sécurité. L’annonce a été faite par le procureur général Mark Dreyfus qui a ajouté que la directive serait imposée « dès que possible ».

La décision met l’Australie en ligne avec ses alliés de l’alliance de renseignement « Five Eyes » notamment les États-Unis , la Grande-Bretagne et le Canada qui ont déjà annoncé des restrictions similaires, tandis que le parlement néo-zélandais a également ordonné que l’application soit supprimée de tous les appareils ayant accès à la législature.

La Norvège et le Parlement européen ont pris des mesures similaires, et la semaine dernière, l’OTAN a interdit aux membres du personnel de télécharger l’application sur les appareils fournis par l’OTAN, selon deux responsables de l’OTAN familiers avec le sujet.

Réagissant à cette décision, Lee Hunter, directeur général de TikTok en Australie et en Nouvelle-Zélande, a déclaré que la société était « extrêmement déçue par cette décision, qui, à notre avis, est motivée par la politique« . « Nos millions d’utilisateurs australiens méritent un gouvernement qui prend des décisions fondées sur des faits et qui traite toutes les entreprises de manière équitable, quel que soit leur pays d’origine« , a-t-il indiqué.

Il a également souligné que l’entreprise avait contacté à plusieurs reprises le gouvernement australien pour un engagement constructif, tout en affirmant qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que l’application posait un risque pour la sécurité du pays.

Au début de 2023, l’Australie comptait plus de 8 millions d’utilisateurs âgés de 18 ans et plus, selon la société, citant un rapport de DataReportal, qui étudie les tendances numériques dans le monde.

Tik Tok vu comme une menace sécuritaire …

Un avis publié par le ministère du Procureur général a déclaré que TikTok pose des risques pour la sécurité et la confidentialité en raison de la « collecte étendue de données d’utilisateurs et de l’exposition à des instructions extrajudiciaires d’un gouvernement étranger qui sont en conflit avec la loi australienne ».

Jusqu’à présent, rien ne prouve que le gouvernement chinois ait accédé aux données des utilisateurs de TikTok, et aucun gouvernement n’a promulgué une interdiction plus large ciblant TikTok sur les appareils personnels. Cependant, le président Joe Biden a menacé de le faire aux États-Unis à moins que les propriétaires chinois de l’application, Bytedance, n’acceptent de céder leur part de la plate-forme de médias sociaux.

Le gouvernement américain craint que la Chine n’utilise ses lois sur la sécurité nationale pour accéder à la quantité importante d’informations personnelles que TikTok, comme la plupart des applications de médias sociaux, collecte auprès de ses utilisateurs américains.