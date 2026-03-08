Laurent Mariotte répond aux critiques sur ses recettes : « C’est MA version »

Ce dimanche 8 mars 2026, l’émission dominicale animée par Frédéric Lopez revient sur France 2 à 15h40, horaire exceptionnel en raison des Jeux paralympiques d’hiver, avec trois invités : la chanteuse Tina Arena , l’humoriste Booder et l’animateur culinaire Laurent Mariotte . Connu pour son goût de la simplicité et son attachement au terroir vosgien, Mariotte évoque son parcours et son quotidien lors de cette émission conviviale.

Ce dimanche 8 mars 2026, l’émission dominicale animée par Frédéric Lopez revient sur France 2 à 15h40, horaire exceptionnel en raison des Jeux paralympiques d’hiver, avec trois invités : la chanteuse Tina Arena, l’humoriste Booder et l’animateur culinaire Laurent Mariotte. Connu pour son goût de la simplicité et son attachement au terroir vosgien, Mariotte évoque son parcours et son quotidien lors de cette émission conviviale.

Animateur de télévision et voix familière des téléspectateurs grâce à Petits plats en équilibre, Laurent Mariotte, 55 ans, est retourné vivre dans la ferme familiale « au cœur du Piémont vosgien », héritage de ses grands-parents. Après avoir quitté les Vosges à 18 ans pour tenter sa chance à Paris, il a construit une carrière qui l’a mené de la radio locale à la télévision nationale.

La radio a été le point de départ de sa vocation : à 16 ans, il commence sur une station locale et s’oriente vers les médias. Sa trajectoire professionnelle inclut une formation culinaire à la prestigieuse école Ferrandi, franchie à 35 ans dans l’optique d’ouvrir un restaurant. Il a expliqué : « À ce moment-là, je pensais avoir fait le tour de mon métier« , avant que la télévision ne le ramène vers le format qu’il anime depuis 2008.

Publicité

Laurent Mariotte, un parcours inspirant

Avant de faire de la cuisine son univers professionnel, Laurent Mariotte a nourri d’autres ambitions, se rêvant tour à tour commissaire de police ou comédien, notamment sur la scène du Petit Théâtre de Bouvard. C’est finalement la radio qui lui ouvre la voie professionnelle et déclenche une véritable vocation.

La formation suivie à Ferrandi et l’obtention d’un CAP ont, selon lui, renforcé sa légitimité : « Passer ce CAP m’a permis de mettre mes connaissances au service de mes émissions« . Depuis 2008, il présente Petits plats en équilibre, programme lancé le 10 novembre 2008, et multiplie les projets autour de la cuisine, entre magazine, podcast et publications.

Sa pratique de la cuisine télévisée le met parfois en porte-à-faux avec une partie du public : quand il revisite des classiques, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux. Conscient de ces retours, il affirme désormais prévenir en amont pour assumer ses adaptations : « Quand je revisite un classique, autant vous dire que je me fais reprendre vertement sur les réseaux sociaux » et « Maintenant je préviens, je leur dis : ‘Ne râlez pas sur les réseaux sociaux, c’est MA version’« .

Publicité

En décembre 2020, il a publié son quatrième almanach, Mieux manger toute l’année, où il aborde la question du mariage entre créativité et respect des recettes traditionnelles, thème qui alimente régulièrement les débats en ligne.