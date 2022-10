Laurent Gbagbo snobe A’Salfo: choqué , un proche de Guillaume Soro recadre le chanteur

Depuis samedi dernier, malgré ses justifications, l’accolade ratée du chanteur A’Salfo à l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo continue de faire grincer des dents. Dans un tweet, Roger Banchi, proche de Guillaume Kigabfori Soro a recadré le lead vocal du groupe Magic System à qui il rappelle qu’il aurait pu éviter cette scène désobligeante.

Roger Banchi, proche de Guillaume Kigabfori Soro a réagi à la scène entre le protocole de Laurent Gbagbo et ASalfo au concert de Yodé et Siro le samedi 22 octobre 2022. Ce jour là, Traoré Salif dit ASalfo est monté sur le podium pour témoigner son soutien à Yodé et son compagnon. Il en a profité pour rendre un vibrant hommage à Laurent Gbagbo qui assistait au spectacle.

« Ce soir, je suis encore heureux de voir nos autorités surtout la présence du président Laurent Gbagbo. Cela montre à quel point le zouglou occupe une place importante dans la vie de nos dirigeants. Monsieur le président, je voudrais ce soir profiter, car depuis votre sortie de prison, nous n’avons pas eu l’occasion de vous voir.

Je veux vous dire merci, merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d’Ivoire, pour l’homme que vous êtes, l’homme qui a réussi à traverser toutes les difficultés. Merci beaucoup. Je voudrais également dire merci au président Adama Bictogo et au ministre Sidi Touré pour leur soutien », a affirmé A’Salfo.

« Celui-là n’était pas nécessaire »

Mais lorsqu’il est descendu du podium pour saluer les personnalités présentes dont Laurent Gbagbo, il a été refoulé par ses gardes du corps. Une scène humiliante selon les internautes. Comme eux, Roger Banchi pense qu’A’Salfo pouvait « éviter ce spectacle-là ».

« Tu en as fait beaucoup dans ta vie, sur bien des scènes, mais celui-là n’était pas nécessaire ! Woody, vraiment, toi et puis tes gens…vous avez cassé le moral d’un Chrétien. Revoyez-vous quoi », a conseillé le soroiste dans un tweet.

Selon A’Salfo, il a été écarté pour non port de masque. ” Ils nous ont exigé de porter un masque avant de saluer le Président, on n’en avait pas, on a rebroussé chemin. Le reste, c’est du bla bla… il faut féliciter Yodé et Siro…”, a clarifié l’artiste.