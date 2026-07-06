Lauren Bennett , la chanteuse britannique connue pour sa contribution au tube planétaire Party Rock Anthem de LMFAO, est décédée à 37 ans, a annoncé le groupe GRL le 6 juillet 2026. L’information, communiquée par ses anciennes partenaires de scène, a provoqué une vive émotion au sein du milieu musical et parmi ses proches.

Dans un communiqué publié par les membres restantes du groupe, Emmalyn Estrada, Natasha Slayton et Paula Van Oppen ont rendu hommage à leur amie. Elles ont écrit : « C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre chère Lauren ». Elles ont poursuivi : « Nous avons le cœur brisé et nous ne trouvons pas les mots pour exprimer à quel point elle comptait pour nous. Nous chérirons à jamais l’amour, les rires et les innombrables souvenirs qu’elle nous a offerts. Son esprit lumineux a marqué tant de vies, et elle nous manquera profondément. Nous l’aimerons toujours. »

Révélée au grand public par sa participation au phénomène musical de 2011, Lauren Bennett avait été associée à l’un des titres les plus diffusés de la décennie. Son parcours artistique couvre des collaborations avec des noms établis de la scène pop et hip-hop, et elle avait poursuivi une carrière mêlant projets collectifs et initiatives personnelles.

Parcours professionnel et moments clés

Selon des informations rapportées par TMZ, Lauren Bennett avait entamé sa carrière professionnelle à 18 ans. En 2007, elle a intégré le groupe Paradiso Girls, formation féminine qui s’était fait remarquer par le single Patron Tequila, paru en 2009.

Après cette première expérience en groupe, la chanteuse a développé une carrière solo et multiplié les collaborations. Elle a notamment travaillé avec CeeLo Green et will.i.am, avant de prêter sa voix au morceau de LMFAO qui a connu un succès planétaire en 2011 et s’est hissé en tête des classements dans de nombreux pays.

Par la suite, Lauren Bennett avait rejoint le groupe GRL. Après la séparation du collectif en 2015, elle a poursuivi ses projets musicaux en solo et a publié le titre Hurricane, présenté comme une œuvre très personnelle puisant son inspiration dans les problèmes de santé mentale vécus par sa mère et par une amie proche.

Les circonstances de son décès n’ont, pour le moment, pas été précisées.