Laure Manaudou : pourquoi la sensualité lui pose un problème

Laure Manaudou , ancienne championne olympique et candidate de la saison 15 de Danse avec les stars , a annoncé qu’elle dansera une rumba avec son partenaire Christian Millette lors du prochain prime, une information qui a augmenté son niveau de stress et révélé son inconfort face à la dimension sensuelle de la chorégraphie. Un extrait diffusé sur TF1+ montre la nageuse manifestant une grande appréhension et expliquant qu’elle se sent « mal à l’aise » à l’idée d’exprimer cette part de sensualité.

Laure Manaudou, ancienne championne olympique et candidate de la saison 15 de Danse avec les stars, a annoncé qu’elle dansera une rumba avec son partenaire Christian Millette lors du prochain prime, une information qui a augmenté son niveau de stress et révélé son inconfort face à la dimension sensuelle de la chorégraphie. Un extrait diffusé sur TF1+ montre la nageuse manifestant une grande appréhension et expliquant qu’elle se sent « mal à l’aise » à l’idée d’exprimer cette part de sensualité.

Laure Manaudou répète depuis plusieurs semaines avec Christian Millette pour préparer ses prestations sur le parquet, sans prétendre avoir une base de danse préalable. Sœur du nageur Florent Manaudou et présentée comme « jeune maman », elle a déjà affronté d’autres défis techniques, notamment la préparation d’un American smooth pour un prime précédent, période durant laquelle elle a déclaré s’être sentie « conditionnée comme un robot ».

La révélation de l’attribution de la rumba, annoncée mardi 17 février, a suscité une réaction plus émotionnelle que lors des répétitions précédentes : la candidate a expliqué à son partenaire qu’elle ne montrait pas sa sensualité et s’est décrite comme ayant été « un garçon manqué ». Christian Millette a décrit la rumba comme « quelque chose de plus sensuel dans le mouvement (…) là on va être plus sur quelque chose de fluide, même romantique », ce qui a augmenté l’inquiétude de la danseuse.

Publicité

Réactions en répétition et préparation pour le prime

Lors des séances de travail, Laure Manaudou a multiplié les confidences sur ses difficultés à incarner une chorégraphie à tonalité sensuelle. Elle a indiqué ne pas être habituée à montrer ce registre, soulignant son parcours prioritairement axé sur le sport plutôt que sur l’expression corporelle intime. Malgré cette réserve, elle a clairement exprimé sa volonté de travailler pour parvenir à interpréter la rumba.

Le tandem formé par la candidate et son professeur a donc recentré les répétitions sur la fluidité des mouvements et la recherche d’un jeu de regard et d’une complicité scénique qui demeurent essentiels à l’exécution de cette danse. Laure Manaudou a insisté sur l’intensité du travail nécessaire, martelant à son partenaire : « Il va vraiment falloir travailler… vraiment, vraiment ».

L’extrait relayé par TF1+ illustre aussi la dimension émotionnelle du concours pour des personnalités issues d’autres univers professionnels, confrontées à l’exigence de performances artistiques et à la mise en scène de leur intimité. La diffusion du prime est annoncée pour le vendredi 20 février 2026 à 21h10 sur TF1.