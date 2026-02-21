Laure Manaudou : je n’ai plus envie d’être amoureuse après mes dernières histoires d’amour pas cool

Le quatrième prime de Danse avec les stars diffusé ce vendredi 20 février 2026 sur TF1 a été marqué par des départs et des confidences. Stéphane Bern a quitté la compétition, entraînant la fin de l’aventure pour sa partenaire Calisson Goasdoué, tandis que des images des répétitions montrées sur TF1+ ont mis en lumière l’émotion de la nageuse Laure Manaudou, qui s’est confiée sur son passé et sa vie personnelle.

Le prime a également été perturbé par l’absence de Julien Lieb, contraint au forfait suite à une blessure, mais dont la participation est annoncée pour le prochain prime avec sa partenaire Elsa Bois. La soirée succède à l’élimination de Philippe Lellouche intervenue la semaine précédente.

Les extraits diffusés par la chaîne montrent Laure Manaudou en larmes lors des répétitions, des images accompagnées d’une interview avec son partenaire de danse, Christian Millette. La championne est revenue sur les exigences physiques et psychologiques de sa carrière sportive, et sur l’impact de cette conditionnement sur sa façon d’exprimer ses émotions.

Souvenirs de l’entraînement intensif et renoncement aux démonstrations d’affect

Laure Manaudou a raconté les rythmes de vie imposés par la natation de haut niveau, décrivant des réveils matinaux et des charges d’entraînement quotidiennes. Elle a précisé : « Je me levais en général à cinq heures et quart, on devait être dans l’eau à 6 heures. C’était 16 km par jour, six jours sur sept et ça pendant plusieurs années », un témoignage qui explique selon elle sa difficulté à montrer ses émotions.

La nageuse a résumé cet état d’esprit en déclarant qu’elle avait été « conditionnée comme un robot », incapable de se permettre des débordements émotionnels avant des échéances sportives majeures. Elle a ajouté qu’on lui avait longtemps reproché une apparence froide ou hautaine alors qu’elle ne s’était jamais autorisée à exprimer ce qu’elle ressentait.

Sur le plan sentimental, Laure Manaudou s’est dite éloignée des relations amoureuses depuis un certain temps. Elle a expliqué avoir vécu des expériences difficiles lors de ses deux dernières histoires, jugeant qu’elles n’avaient pas été « cool », et annonçant s’être volontairement protégée pour éviter de souffrir à nouveau : « Je n’ai plus envie d’être amoureuse parce qu’on souffre ».

Laure Manaudou, qui a divorcé de Jérémy Frérot en 2025, a précisé qu’elle avait été amoureuse à plusieurs reprises mais que les circonstances de la vie avaient rendu ces situations compliquées. Elle a dit avoir retiré ces considérations sentimentales de son quotidien pour mieux se consacrer à d’autres priorités.

La sportive a expliqué vouloir mettre l’accent sur son rôle de mère et sur son bien-être personnel. « En tout cas, j’essaie d’être une bonne maman, d’être là pour eux et de ne pas m’oublier », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter qu’elle se protège aujourd’hui et préfère se concentrer sur ce qui l’entoure.

Laure Manaudou, sœur de Florent Manaudou, a conclu ses confidences en affirmant se recentrer sur les aspects positifs de sa vie : « Aujourd’hui, je suis seule, et je me protège. Je me protège parce que je n’ai pas envie d’avoir mal. Je suis quelqu’un de passionné. Je suis très sensible aussi. Je préfère me concentrer sur ce qui est beau autour de moi. »