Laure Manaudou inquiète les téléspectateurs : la même robe depuis le début de Danse avec les stars

Le quatrième prime en direct de Danse avec les stars, diffusé sur TF1 le vendredi 20 février 2026, a focalisé l’attention sur la prestation de l’ancienne championne olympique Laure Manaudou, dont le passage en salle de danse a suscité autant d’éloges sur la scène que de débats sur les réseaux sociaux au sujet de sa tenue.

Engagée depuis plusieurs semaines dans cette nouvelle aventure télévisée, Laure Manaudou a été présentée par son partenaire, le danseur Christian Millette, comme amenée à explorer une chorégraphie « plus sensuelle » et « fluide, même romantique ». La nageuse, qui confiait avant le direct ne pas s’être sentie dotée de cette sensualité auparavant, a évoqué son rapport à l’image : « En fait, cette sensualité, je ne l’ai jamais montrée parce que je me suis toujours dit que je ne l’avais pas parce que je suis une sportive et que j’étais garçon manqué ». Elle a également reconnu la nécessité d’un travail poussé : « Il va vraiment falloir travailler… vraiment, vraiment ». Ces déclarations, reprises lors du prime, ont mis en lumière la dimension personnelle et laborieuse de sa participation au concours.

Sur le parquet, l’ancienne nageuse a cherché à délaisser son image d’athlète puissante pour atteindre davantage de douceur et de lâcher-prise. Les mouvements se sont voulus plus souples et les portés plus romantiques ; plusieurs membres du jury ont salué ses progrès tandis que d’autres ont estimé que la sensualité restait encore timide. L’émotion et la volonté de dépassement ont été des éléments récurrents des commentaires en plateau.

Une robe qui fait polémique

Malgré ces évolutions techniques et émotionnelles, ce sont les choix vestimentaires qui ont dominé les conversations sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont signalé une répétition apparente de la tenue portée par Laure Manaudou lors des différentes émissions, questionnant le parti pris stylistique ou un possible hasard de production. Les commentaires cités durant la soirée incluent : « TF1 n’a pas une autre robe pour Laure Manaudou ? », « C’est moi ou Laure Manaudou a la même tenue à chaque début d’émission ? » et « Ça fait trois semaines qu’elle a la même robe, change ma belle ».

Plusieurs messages sur Twitter, partagés pendant et après le direct, exprimaient étonnement et empathie, certains utilisateurs écrivant : « Je rêve ou Laure Manaudou a la même robe depuis le prime 1 la pauvre » et « Cest mou où Laure Manaudou à chaque depart de l’émission à la même tenue?? ». D’autres commentaires ont tenté d’interpréter cette répétition comme un choix esthétique assumé, alors que certains spectateurs la décrivaient comme inhabituelle pour une émission réputée pour ses costumes flamboyants et renouvelés semaine après semaine.

Les échanges en ligne ont convergé autour de deux axes : l’évaluation de la progression artistique de la candidate sur le parquet et l’étonnement suscité par la gestion de son look à l’antenne, relayé par des captures d’écran et des extraits diffusés sur les plateformes sociales.