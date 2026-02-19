Laure Manaudou critiquée après s’être tournée vers la kinésiologie

Laure Manaudou, ancienne championne olympique, fait parler d’elle depuis plusieurs semaines en participant à Danse avec les stars, où elle a été filmée en larmes et suscite des réactions vives en ligne alors qu’elle annonce également une reconversion en kinésiologie.

Après avoir quitté les bassins pour les parquets de danse, Laure Manaudou suit l’exemple de son frère Florent et participe à la compétition télévisée. En un mois de diffusion, le programme a connu trois primes et une seule élimination notable : celle de l’acteur Philippe Lellouche, qui, après des propos polémiques tenus dans l’After, a présenté des excuses publiques.

Lors des dernières répétitions, la nageuse a été prise d’émotion face à son partenaire Christian Millette. Elle est revenue, en larmes, sur son passé d’athlète de haut niveau et le rythme imposé par l’entraînement intensif, évoquant ses réveils matinaux et des charges d’entraînement quotidiennes importantes.

Émotions en direct, reconversion professionnelle et réactions sur les réseaux

Sur le plateau de Danse avec les stars, Laure Manaudou a détaillé ses journées d’alors : réveil « à cinq heures et quart », mises à l’eau autour de 6 heures, et parfois « 16 km par jour, six jours sur sept » pendant plusieurs années, a‑t‑elle rappelé. Elle a expliqué que cette discipline l’avait conditionnée « comme un robot » et qu’elle n’avait pas appris à exprimer ses émotions malgré les perceptions extérieures de froideur ou d’arrogance.

Parallèlement à sa présence à la télévision, Laure Manaudou a évoqué sa reconversion professionnelle entamée après sa carrière sportive. Dans des propos rapportés en 2024, elle a indiqué avoir « terminé [son] cursus en kinésiologie », précisant avoir validé 600 heures de stage et devoir encore passer une certification. Elle a mis en avant son intérêt pour l’accompagnement de groupes et le soutien psychologique, présentant la kinésiologie comme « une nouvelle approche thérapeutique » qu’elle souhaite exercer.

La kinésiologie suscite cependant des débats. Un rapport de l’« Institut national de la santé et de la recherche médicale » cité dans les éléments diffusés à propos de la discipline conclut que « ni la kinésiologie appliquée professionnelle ni la kinésiologie énergétique n’ont à ce jour fait la preuve de leur efficacité », ajoutant que le test musculaire manuel sur lequel certaines pratiques reposent « n’a pas démontré sa reproductibilité ni sa validité diagnostique » et que les données en termes de sécurité sont insuffisantes, avec des risques potentiels liés notamment au positionnement du praticien et au risque de mise sous emprise.

