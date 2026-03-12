Laura Tenoudji et Christian Estrosi : un proche interpellé après la tête de porc retrouvée devant leur domicile

Un proche de Christian Estrosi et de sa compagne Laura Tenoudji a été placé en garde à vue à Nice , a indiqué le parquet : cette arrestation intervient après la découverte, le 27 février, d’une tête de porc accrochée au grillage de la résidence du couple, accompagnée d’une étoile de David et d’un message injurieux, affaire relancée à quelques jours du premier tour des municipales du 15 mars.

La scène a profondément marqué l’entourage de l’ancien maire et de la chroniqueuse de France 2, tous deux ayant déposé plainte. Deux personnes avaient déjà été mises en examen dans ce dossier, tandis que la campagne municipale niçoise, marquée par sept candidats en lice, se déroulait dans un climat de tension accrue.

Les premiers éléments d’enquête font état d’un commando de quatre personnes filmé par des caméras de vidéosurveillance. Deux suspects, recensés dans ce dispositif, ont été identifiés et interpellés ces dernières semaines dans des départements différents.

Arrestation d’un proche du couple : les précisions du parquet

Le parquet de Nice, par la voix du procureur Damien Martinelli, a précisé le 12 mars que la personne placée en garde à vue est un homme né en 1980, de nationalité française, interpellé à son domicile à Nice, selon une information révélée par Le Parisien-Aujourd’hui en France.

Selon le parquet, cet homme aurait entretenu des contacts téléphoniques et physiques avec deux ressortissants tunisiens âgés de 36 et 38 ans, déjà visés par des investigations. Ces deux derniers sont suspectés d’appartenir au « commando » aperçu au moment des faits, d’après les éléments fournis par les enquêteurs et les enregistrements de vidéosurveillance.

Au fil de l’affaire, deux personnes avaient été mises en examen pour des chefs précis : violences aggravées envers un élu public, provocation publique à la haine ou à la violence et association de malfaiteurs. L’un des mis en examen a été appréhendé à Nice, l’autre en Seine-et-Marne.

Les deux principaux suspects, identifiés par les enquêteurs, ont contesté leur participation aux faits, selon les déclarations rapportées. Christian Estrosi, réagissant à l’affaire, a qualifié l’incident d’un « acte de barbouzerie inédit » et a dénoncé une « véritable tentative d’infiltration« .

La découverte de la tête de porc, survenue le 27 février, avait suscité une vive émotion médiatique, en particulier en raison du caractère manifestement antisémite du message et du symbole associé à l’objet retrouvé au domicile du couple, Laura Tenoudji étant de confession juive et chroniqueuse à « Télématin ».

Les investigations antérieures ont permis d’identifier une voiture transportant quatre personnes au moment des faits, ce qui a conduit à la mise en examen et à la localisation de suspects dans plusieurs juridictions. L’information communiquée le 12 mars par le parquet précise le lien supposé entre l’homme placé en garde à vue et les deux ressortissants tunisiens déjà ciblés par l’enquête.