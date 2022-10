L’astuce imparable pour faire briller les miroirs et les vitres

Après nettoyage de la salle de bain, rien n’est énervant que de voir des traces de doigts ou d’éclaboussures sur le miroir, ou les vitres de la maison. Pour résoudre alors ce problème, essayez cette technique de grand-mère.

Pour la plupart du temps, pour nettoyer et rendre brillants les vitres et ou le miroir de la salle de bain, l’on se procure des produits de nettoyage. Ces derniers sont non seulement coûteux, mais aussi nocifs pour la santé et l’environnement.

Alors qu’il existe des produits naturels dont nous disposons dans nos maisons, qui pourraient mieux faire le travail. En effet, il suffit simplement de réunir quelques éléments, comme le talc, un chiffon doux ou une éponge, de vieux journaux et de vinaigre blanc, pour donner une clarté irréprochable à votre miroir ou à vos vitres.

Le talc pour nettoyer le miroir et les vitres

Elle peut paraitre un peu bizzare, mais le talc, cette poudre blanche qu’on utilise pour les bébés est une astuce très économique. Il vous permettra de nettoyer vos miroirs et vitres efficacement. Il vous permet d’éliminer les traces, mais aussi de parfumer votre salle de bain. Pour y arriver, il suffit de saupoudrer du talc sur toute la surface du miroir ou de la vitre. Laisser agir un moment, le temps que celui-ci absorbe les saletés, puis épousseter avec un chiffon doux. Imbiber ensuite du papier journal avec du vinaigre blanc et essuyer le tout.