L’astuce de verre d’eau pour se débarrasser des mouches

Bien que les mouches aient l’air inoffensif, elles sont quand même nuisibles et gênantes. Et pour cause, quand elles entrent en contact avec les aliments, elles laissent des crottes qui transmettent diverses maladies à l’être humain. Découvrez dans cet article une recette naturelle pour les repousser.

Les mouches vous dérangent sans cesse à la maison et vous ne savez plus quoi faire. Nous vous proposons ici une recette naturelle pour vous débarrasser d’elles. Certes, cette astuce vous semblera peut-être insolite, mais il faut vraiment la tester pour en comprendre tout l’intérêt.

Prenez un verre et remplissez-la d’eau.

Ajoutez-y quelques brins de coriandre fraîche.

Placez le verre sur la table de la salle à manger, au moment du repas, pour vous protéger de ces insectes nuisibles.

L’avantage c’est que vous pourrez déjeuner ou dîner en toute sérénité, puisque les mouches ne supportent pas du tout l’odeur de la coriandre. Elles fuiront cette herbe aromatique et ne viendront pas vous déranger durant votre repas. Ainsi, non seulement vous serez tranquille pendant un moment, mais en plus vous bénéficierez de la délicate senteur de coriandre qui embaumera la pièce.