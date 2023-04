L’astuce de bicarbonate et de colle pour réparer les objets cassés

- Publicité-

Votre bac à légume du réfrigérateur est cassé ? Et vous pensez que vous n’en trouverez plus le même modèle sur le marché ? Plus de panique, essayez cette astuce du bicarbonate de soude et de la colle.

Pratique pour éliminer les taches, lutter contre les mauvaises odeurs et faire briller l’argenterie, cette poudre blanche est super pratique, le bicarbonate de soude sert également à réparer les objets cassés dans votre maison. Mélangé à de la colle, il permet de réparer tous vos objets de valeurs cassés. Grâce au bicarbonate, la colle est plus résistante. C’est génial !

Pour y arriver, il faut :

A l’aide du ruban adhésif, maintenez les deux parties de votre plateau soudées afin d’assurer un meilleur effet de la colle.

Essuyez soigneusement votre bac à légumes afin d’éliminer tout résidu qui empêche la colle d’adhérer.

Appliquez la colle sur la surface à consolider.

Saupoudrez la colle de bicarbonate de soude.

Il vous reste juste à retirer le ruban adhésif et voilà ! C’est fait !

- Publicité-

C’est simple ! N’est-ce pas ? Une astuce maison avec une combinaison très puissante. Vos objets de valeur seront réparés en un laps de temps. Bien que le résultat soit loin d’être parfait, cette méthode vous permet tout de même de sauver votre bac à légumes.

Par ailleurs, cette technique est valable pour les objets en plastique, en aluminium et en bois. Le bicarbonate de soude permet à la colle de devenir plus résistante et être plus efficace que jamais. Grâce à cette astuce, il est possible de redonner vie à des objets cassés ! C’est tout bon !

Articles similaires