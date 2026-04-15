« L’Assemblée nationale et le Sénat constituent plutôt un duo dans une complémentarité utile et fertile », Joseph Djogbénou

À l’occasion de son investiture pour présider la dixième législature, Joseph Djogbénou a livré sa lecture de l’architecture institutionnelle issue des réformes constitutionnelles.

Pour le président de l’Assemblée nationale, le Parlement béninois ne doit pas être perçu comme un espace de rivalités entre chambres, mais comme un ensemble cohérent.

« L’Assemblée nationale et le Sénat constituent plutôt un duo dans une complémentarité utile et fertile », a-t-il affirmé, insistant sur la logique de coopération qui doit guider le fonctionnement des deux institutions.

Cette déclaration intervient dans un contexte où l’installation progressive du Sénat continue de susciter débats et interrogations dans l’opinion publique. Pour Joseph Djogbénou, la bicaméralité répond à un objectif clair : améliorer la qualité du travail législatif, renforcer la réflexion institutionnelle et offrir un second regard sur les grandes orientations de la République.

Selon lui, l’Assemblée nationale conserve son rôle central dans l’expression de la souveraineté populaire, tandis que le Sénat apporte une expertise complémentaire, notamment sur les questions de long terme, de gouvernance territoriale et de stabilité institutionnelle.

À travers cette mise au point, le président du Parlement entend poser les bases d’une lecture apaisée des réformes en cours, en présentant la cohabitation entre les deux chambres non comme une duplication, mais comme un mécanisme de consolidation de l’État de droit.