L’Argentine décline l’invitation à rejoindre les BRICS

L’économiste Diana Mondino, qui devrait être nommée ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Javier Milei, a confirmé que l’Argentine ne rejoindrait pas les BRICS sous le gouvernement de son nouveau patron.

Mme Mondino, députée de La Libertad Avanza, a déclaré que Javier Milei ne souhaitait pas rejoindre le bloc composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud. L’administration du président Alberto Fernández, qui est actuellement au pouvoir, a passé des années à tenter d’obtenir l’approbation de l’Argentine pour qu’elle devienne un membre à part entière et, au début de l’année, les autorités des BRICS ont donné leur accord, bien que le processus d’ascension ne soit pas terminé.

Du même Pays:

« Nous ne nous retirons pas, car cela n’a jamais été approuvé », a déclaré Mme Mondino jeudi, alors qu’elle était interrogée sur les intentions de Milei. Elle a fait cette déclaration lors d’un bref contact avec la presse, quelques minutes avant de participer à la 29e conférence industrielle de l’UIA, l’Union industrielle argentine.

En début de semaine, Mme Mondino avait déjà déclaré qu’« il n’y avait pas d’avantage relatif à rejoindre les BRICS » et que l’inclusion dans le groupe d’États serait « réévaluée » par le président élu. « Il s’agit d’une invitation ouverte et, pour autant que je sache, l’Argentine n’a pas encore accepté », avait-elle déclaré à l’époque.

- Publicité-

C’est le point de vue que La Libertad Avanza défend depuis le début. Après l’annonce de l’actuel ministre de l’économie, Sergio Massa, Milei avait déclaré qu’il ne commercerait pas avec les « pays communistes », en référence à la Russie, à la Chine et au Brésil. Les propos du futur ministre des affaires étrangères arrivent à point nommé : l’Argentine devrait intégrer les BRICS à partir du 1er janvier 2024.

« Bien que ces sujets aient déjà été anticipés, notre préoccupation est de rester ouverts au multilatéralisme et d’essayer de participer à autant d’organisations que possible qui nous permettent de respecter le droit international, les droits de l’homme et le commerce international ouvert », a déclaré M. Mondino mercredi.