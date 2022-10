« L’argent que j’ai reçu de la part du Roi 12 12 vaut 50 millions », Pantcho le gatair

Après un moment de pause sur le plan musical, l’artiste et humoriste ivoirien Pantcho le gatair a été reçu sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de ce lundi 17 octobre 2022. Entre autres sujets abordés, le web humoriste s’est exprimé non seulement sur la suite de sa carrière mais aussi sur ses accointances avec le roi 12 12.

Ce n’est plus un secret pour personne. L’humoriste Pantcho Le Gatair fait partie des célébrités Ivoiriennes qui font régulièrement l’éloge du richissime homme d’affaires malien connu sous le nom de roi 12 12. Qu’il vous souvienne que lors d’une récente visite de ce dernier à Abidjan, le vidéaste et artiste s’était illustré en faisant un plongeon digne d’un professionnel de la nage libre, dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et avait suscité de nombreuses réactions mitigées.

Revenant sur ce sujet, le web humoriste qui avait été taclé de mendiant, a été amené à donner la raison pour laquelle il s’était jeté sur les pieds du roi 12 12 à l’époque. « J’étais chez mon boss, j’étais chez mon papa. Ne regardez pas son djai (argent). Si non moi aussi aussi j’ai l’argent. Dans la rue, les gens me traitaient de mendiant comme le père Daloa. Si j’ai eu l’occasion d’être avec un milliardaire et toi tu n’as pas eu l’occasion d’être avec un riche ne m’en veux pas. Même si c’est pour sauter sur sa tête je le ferai encore », a-t-il indiqué.

Face aux nombreuses critiques qui avaient circulé sur sa personne, Pantcho le gatair n’a pas manqué de dire ce qu’il en pense. « Je suis taquin et certains l’ont compris. C’est Ceux qui ne l’ont pas comptis qui sont blessés aigris comme le gars qui en face de moi là (Anaconda) ». Le roi même c’est quelqu’un qui n’aime pas qu’on le glorifie il n’est pas Dieu », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la vidéo dans laquelle il chantait pour le roi à table aux côtés de l’influenceur Apoucthou national, le web humoriste n’a pas fait dans la dentelle. « On était en train de l’enjailler, de s’amuser. Il a mis la nourriture et on était en train de manger. Toi tu manges la nourriture de quelqu’un et tu ne vas pas chanter pour lui ?, ça ne veut pas dire qu’on a fin. L’argent que le roi 12 12 m’a donné de 2017 jusqu’à aujourd’hui, ça vaut 50 millions« , a-t-il déclaré.