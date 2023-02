« L’argent ne fait pas le bonheur », une épreuve insolite pour les candidats à la Douane béninoise

Ce samedi 11 Février 2023, les candidats « préposé des douanes » ont été soumis à une épreuve de Culture Générale insolite. Une épreuve insolite à cause de l’objectif de plusieurs béninois à rentrer, ou à faire rentrer les leurs dans le corps des disciples de saint Matthieu: celui de s’enrichir sans coup férir.

Ce samedi 11 Février 2023 a lieu le Concours de recrutement direct à la Douane béninoise, organisé par le Ministère de l’Économie et des Finances au profit de la Direction Générale des Douanes. Pour l’épreuve de Culture Générale, 1500 candidats ont opiné sur un sujet particulier : « La plupart des hommes cherchent à s’enrichir et pourtant, on dit que « l’argent ne fait pas le bonheur ». Qu’en pensez-vous ? »

Ce sujet qui a priori parait banal est bien réfléchi au delà des appréhensions et réalités de ce corps de métier. En effet au Bénin, il n’est qu’un secret de polichinelle que tous les douaniers sont riches, très riches. Le Concours de Douane a toujours été l’un des concours qui reçoivent le plus de dossiers de candidatures. Alors, on pourrait à juste titre se demander si tous ceux qui y viennent ont réellement pour objectif de servir la nation ou de servir leur intérêt personnel.

Vastes fraudes par le passé

Les fraudes pour ce concours très prisé par les Béninois sont très récurrentes. En 2015, il a été rendu public des résultats de concours qui ont fait flipper plus d’uns. La fraude s’avère plus vaste qu’un premier organisé en août 2012 et annulé en 2014, toujours pour raison de fraude.

En effet, des candidats ont été proclamés admis à deux concours dont les épreuves se sont déroulées le même jour et à la même heure. Comme par hasard, des éléments de mêmes parents, bien placés dans le sérail de la Douane et les arcanes du pouvoir sont alignés comme régulièrement admis.

Alors, tout porte à croire que les réponses à cette épreuve de Cuture Générale constitueraient déjà un test psychotechnique pour ce concours.