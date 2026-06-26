L’ARCEP Bénin publie la liste officielle des numéros courts d’urgence et d’assistance
Dans le but de faciliter l’accès des citoyens aux services de secours, d’assistance et d’intérêt général, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP Bénin) a rendu publique une mise à jour exhaustive de son plan de numérotation court.
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Société
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Ce répertoire officiel permet de centraliser et d’identifier rapidement les lignes d’accès direct vers les principales institutions républicaines, les services de santé et les forces de sécurité nationale.
Voici la liste complète et structurée des numéros courts attribués, à conserver à portée de main :
Secours, Santé et Sécurité Publique
- 112 : SAMU-BENIN (Urgences médicales)
- 116 / 117 : Police Républicaine
- 118 : Sapeurs-Pompiers
- 160 : Brigade des mineurs
Institutions et Ministères
- 105 / 130 : Ministère du Numérique et de la Digitalisation
- 113 : Ministère de l’Industrie et du Commerce
- 115 / 155 : Présidence de la République
- 133 : Direction Générale des Impôts
- 136 : Ministère de la Santé
- 138 : Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASMF)
- 166 : Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique
Protection, Environnement et Sécurité Spécifique
- 114 : Institut National de la Femme
- 144 : Agence Béninoise pour l’Environnement
- 145 : Direction Générale des Eaux, Forêts & Chasse
- 150 : Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP)
- 191 : African Parks Network
- 198 : Opération Mirador
Agences Numériques et Régulation
- 110 / 135 : ASIN (Agence des Systèmes d’Information et du Numérique)
- 131 : ARCEP-BENIN
- 137 : ANPPDT
Grandes Infrastructures, Projets et Énergie
- 119 / 181 : WAPCO
- 141 : Unité Intégrée de Gestion des Projets (UIGP) / MCVT
- 170 : Port Autonome de Cotonou
- 190 : FNEC
Organisations Internationales
- 132 : ONU-Bénin
- 189 : Programme Alimentaire Mondial (PAM / WFP)
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