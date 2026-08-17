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Bénin: voici pourquoi Thibaut Ogou est déposé à la prison civile de Cotonou

​L’activiste et acteur de la société civile Thibaut Ogou a été placé sous mandat de dépôt le vendredi 14 août 2026, à la suite de sa présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Edouard Djogbénou
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Bénin: voici pourquoi Thibaut Ogou est déposé à la prison civile de Cotonou
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Arrêté quelques jours plus tôt par les forces de l’ordre à Lokossa, il a été transféré à la prison civile de Cotonou.

​Cette nouvelle incarcération selon Libre Express découle d’une procédure ouverte pour une tentative présumée d’escroquerie commise au préjudice d’un détenu. L’ouverture de la première audience devant la chambre correctionnelle de la CRIET est fixée au jeudi 27 août 2026, date à laquelle les charges et éléments du dossier seront examinés, sachant que le mis en cause demeure bénéficiaire de la présomption d’innocence jusqu’au rendu d’un jugement définitif.

​Pour rappel, Thibaut Ogou avait été libéré en juin 2024 après avoir purgé une peine de 38 mois de prison ferme assortie de 2 millions de francs CFA d’amende, prononcée par la CRIET le 10 mai 2024 dans le dossier lié aux violences électorales de 2021.

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