Lara Fabian, voix majeure de la chanson francophone depuis plus de trente ans, a longtemps suscité fascination et rumeurs autour de son rapport à la Russie et à son président. Artiste belgo‑canadienne plurilingue, elle a construit une carrière internationale jalonnée de concerts à guichets fermés en Europe de l’Est et de passages remarqués à Moscou, parfois interprétés en russe, alimentant spéculations médiatiques sur une proximité supposée avec Vladimir Poutine.

Sous son vrai nom, Lara Crokaert, la chanteuse a publié une quinzaine d’albums et acquis une renommée au-delà des frontières francophones grâce à des ballades puissantes reprises par un public nombreux en Russie et dans plusieurs pays de l’Est. Les spectacles qu’elle y a donnés, dans des salles importantes et parfois au Kremlin, attestent de cet engouement : plusieurs représentations se sont jouées devant plusieurs milliers de spectateurs, selon les comptes rendus de ses tournées.

Cette popularité a nourri au fil des années des rumeurs diverses, notamment une supposée admiration voire un sentiment particulier du président russe à son égard. Interrogations lancées par la presse et les réseaux sociaux ont trouvé un écho renouvelé chaque fois que Lara Fabian a été invitée à se produire à Moscou ou à être présentée comme une figure culturelle appréciée en Russie.

La chanteuse nie toute relation amoureuse et évoque une reconnaissance artistique

Invitée de l’émission belge Les Visiteurs du Soir sur LN24 pour promouvoir son autobiographie, Lara Fabian a été amenée à répondre directement à la question posée par le journaliste Martin Buxant : Vladimir Poutine lui aurait‑il déclaré son amour ? Sa réaction a d’abord été teintée d’humour avant une mise au point nette : « Ah bon ? Non, en tout cas pas sous cette forme, je sais qu’il aimait ce que je faisais », a‑t‑elle déclaré.

La chanteuse y a rappelé que sa relation avec le chef de l’État russe est strictement professionnelle. Elle a expliqué ne pas le connaître dans un cadre privé et n’avoir été que l’une des nombreuses artistes invitées à chanter devant un public moscovite au Kremlin. Selon elle, il s’agissait d’une reconnaissance de son travail plutôt que d’un lien personnel.

La carrière de Lara Fabian en Russie n’a pas été exempte de tensions. Sa chanson La Différence, qui évoque l’amour entre personnes du même sexe, lui a valu une amende dans un pays où les discours en faveur des droits LGBT sont fortement réprimés. Ce traitement judiciaire illustre le cadre légal et sociopolitique souvent hostile aux messages en faveur des minorités sexuelles en Russie, même lorsque ceux‑ci proviennent d’artistes internationaux.

