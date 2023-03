L’ancien président centrafricain François Bozizé quitte le Tchad pour la Guinée-Bissau

Selon les sources de Jeune Afrique, l’ex-président centrafricain François Bozizé aurait quitté le Tchad pour la Guinée-Bissau le 3 mars. Il aurait été accueilli avec l’aide des États-Unis et de l’Angola.

François Bozizé, ancien président de la République centrafricaine, qui s’est exilé au Tchad depuis plusieurs mois, a quitté N’Djamena pour se réfugier en Guinée-Bissau le 3 mars dernier. Selon les informations de Jeune Afrique, ce déplacement a été favorisé par les diplomaties américaine et angolaise qui ont aidé Bozizé à quitter le Tchad en toute sécurité. Cette nouvelle vient confirmer les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines sur l’imminence d’un départ de l’ex-chef d’État.

François Bozizé avait été renversé en 2013 par les rebelles de la Séléka après une décennie de pouvoir en République centrafricaine. Depuis, il avait été en exil et tentait sans succès de revenir au pouvoir dans son pays d’origine. Récemment, il avait été accusé d’avoir fomenté un coup d’État contre le président actuel de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra.

Avec ce nouveau déplacement, François Bozizé semble être de plus en plus isolé sur la scène politique internationale. Sa tentative de retour au pouvoir a été largement désapprouvée par la communauté internationale et il est désormais sous le coup de sanctions de l’ONU. La Guinée-Bissau, qui a déjà connu son lot de coups d’État et d’instabilité politique, pourrait-elle être le refuge définitif pour l’ex-président centrafricain ? Seul l’avenir nous le dira.