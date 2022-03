Lancement du Câble sous-marin Equiano au Togo: Google connecte l’Afrique à l’Europe

Le géant américain, google, a lancé ce vendredi, à partir du Togo, son câble sous-marin Equiano. Le déploiement de ce câble nouvelle génération qui va du Portugal à l’Afrique du Sud, en longeant toute la côte ouest de l’Afrique, a pour but de connecter l’Europe à l’Afrique et va transformer durablement le paysage numérique du Togo.

Initié en 2019, le déploiement d’Equiano est l’un des plus vastes projets d’infrastructures réseau de la société de Mountain View. Ce câble nouvelle génération va du Portugal à l’Afrique du Sud, en longeant toute la côte ouest de l’Afrique. L’infrastructure doit surtout offrir 20 fois plus de capacité de réseau que le dernier câble construit pour desservir cette région, selon la firme.

Pour le Togo, ce sera le deuxième câble sous-marin qui alimentera le pays en internet, après celui inauguré en 2012. « J’ai procédé ce jour à l’inauguration du câble sous-marin Equiano de Google sis au port autonome de Lomé », a déclaré c vendredi, le président Faure Gnassingbé soulignant que cette « infrastructure du géant de l’internet Google a pour but de connecter l’Europe à l’Afrique et va transformer durablement le paysage numérique de notre pays ».

« Equiano est le second câble sous-marin, après WACS inauguré en 2012, qui va alimenter notre pays afin de satisfaire notre ambition qui consiste à moderniser et digitaliser notre administration en améliorant l’efficacité de l’action publique et la productivité des acteurs privés », a précisé le président togolais. Depuis quelques années, le Togo s’est résolument engagé dans le développement numérique. Le pays se veut être une référence en Afrique de l’Ouest et multiplie les efforts favorables à l’atteinte de ses objectifs.