L’amour est dans le pré : un détenu a candidaté depuis sa cellule de prison

L’amour est dans le pré saison 21 suscite toujours autant d’enthousiasme : la promotion dévoilée en début d’année a généré des milliers de courriers adressés à la production, parmi lesquels des candidatures inattendues, y compris une lettre envoyée depuis une cellule de prison et des envois contenant des photos à caractère explicite.

Diffusés début janvier par M6, les portraits des participants permettent traditionnellement aux téléspectateurs d’écrire aux agriculteurs. Pour la saison 2026, qui comptera 14 agriculteurs, la société de production Fremantle a réceptionné un volume important de courriers et doit procéder au tri avant le tournage prévu ce printemps.

Le traitement des candidatures est assuré au quotidien par une équipe de six personnes chargées d’ouvrir, lire et classer les lettres reçues, qu’elles soient manuscrites pour les candidats plus âgés ou électroniques pour les plus jeunes. L’objectif affiché par la production est de repérer les profils correspondant aux agriculteurs sélectionnés pour l’émission.

L’amour est dans le pré passionne jusqu’en prison !

Selon Le Parisien, le tri effectué par l’équipe de Fremantle a livré cette année des lettres singulières. Une salariée rapporte qu’un envoi d’un quadragénaire comprenait plusieurs photographies dénudées. « On le voit allongé par terre avec une chaussette cachant ses parties intimes », indique le quotidien, qui précise qu’une autre image montrait l’homme entièrement nu sur une plage. Ces envois ont été écartés par la production.

Un autre courrier, provenant d’un détenu, a également retenu l’attention des casteurs. L’homme a adressé une lettre depuis sa cellule en inscrivant son numéro d’écrou en en-tête et en précisant des éléments relatifs à sa situation judiciaire. La production explique que le signataire « nous raconte en plus qu’il a encore des jugements en cours ». Cette candidature n’a pas été retenue.

Les casteurs rapportent que, contrairement à certaines saisons précédentes, chaque candidat de la promotion 2026 a reçu au moins quelques lettres. Les trois participants ayant reçu le moins de courriers sont, selon Le Parisien, Benoît, Justine et Daniel, mais ils ont néanmoins été contactés par des prétendants. La diversité des envois — du message manuscrit à l’email, en passant par des photos et pièces jointes — oblige l’équipe à une lecture attentive et à des décisions rapides en vue de la sélection finale.

