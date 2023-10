L’Allemagne accélère ses livraisons d’armes à l’Ukraine avant l’hiver

L’Allemagne intensifie ses livraisons d’armements à l’Ukraine en fournissant de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, des chars et des véhicules blindés pour renforcer la sécurité du pays avant l’arrivée de l’hiver.

Le ministère de la Défense allemand a annoncé que l’Allemagne accélérerait ses livraisons d’armes à l’Ukraine dans les prochaines semaines pour renforcer la capacité de défense du pays avant l’hiver. Parmi les équipements prévus, l’Allemagne livrera un troisième et un quatrième système Iris-T de défense antiaérienne à l’Ukraine en octobre. Ces systèmes seront configurés avec des missiles guidés pour la moyenne et la courte portée, renforçant ainsi la capacité de l’Ukraine à se défendre contre les drones et les raids aériens.

En plus des systèmes de défense antiaérienne, l’Allemagne prévoit également de livrer 10 chars de combat Leopard 1A5, trois chars de combat antiaériens Gepard, 15 véhicules de transport protégés et près de 20 véhicules sanitaires protégés à l’Ukraine dans les semaines à venir. Ces livraisons font suite à des promesses faites au printemps par l’Allemagne pour soutenir l’Ukraine dans son effort pour renforcer sa sécurité.

L’Ukraine a été confrontée à des défis importants en matière de sécurité, notamment des conflits en cours dans l’est du pays et la menace constante d’attaques aériennes et de drones. Les livraisons d’armes de l’Allemagne visent à renforcer la capacité de l’Ukraine à protéger ses infrastructures critiques et à faire face aux défis sécuritaires qui se présentent.