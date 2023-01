« Laisse nous vivre notre amour » Tiesco le sultan répond aux menaces de Camille Makosso

Muré dans un silence depuis l’officialisation de sa relation avec Lolo Beauté, Tiesco le Sultan est enfin sorti pour répondre aux dernières mises en gardes de son futur beau-frère général Makosso.

C’est la nouvelle affaire qui fait le chou gras des réseaux sociaux en ce début d’année. Lolo Beauté et le chanteur Tiesco le Sultan ont officialisé leur relation amoureuse ce 1er janvier dans une vidéo postée sur la toile. En effet, les deux personnalités publiques ont échangé un langoureux baiser afin d’annoncer à l’opinion publique qu’elles sont désormais en couple. Cependant, cette vidéo devenue virale sur la toile, a suscité une avalanche de réaction dont celle du sulfureux homme de Dieu Camille Makosso.

« D’abord, je ne sais pas pourquoi Lolo Beauté lorsqu’elle pose un acte je suis directement associée. Pourtant, elle ne gère pas mon caleçon…pourquoi moi je dois gérer son caleçon…si elle a regardé la barbe de Tiesco le Sultan et que ça lui plaît, gloire à Dieu. Mais pour l’instant le lion est couché » a d’abord indiqué le frère ainé de Lolo Beauté.

Mais quelques minutes plus tard, le pasteur le plus controversé de la Côte d’ivoire a fait un autre post dans lequel il a ouvertement fait une mise en garde au chanteur coupé-décalé connu non seulement pour son talent mais aussi pour sa rébellion. « Je prends tous mes abonnés à témoin. Tiesco le Sultan vient de déclarer la guerre et il va lire l’heure », a écrit le frère aîné de Lolo Beauté.

De son côté, Tiesco le Sultan a très vite répondu aux menaces de son futur beau-frère général Makosso. « Je ne vois pas en quoi ma relation peut perturber les gens. Lolo Beauté est une femme et je suis un homme. Ceux qui disent que c’est buzz là, je vous le concède. Mais général Makosso laisse moi d’abord lover et après et on verra. Tu me connais et je te connais. Pour le moment, laisse nous vivre notre amour« , a-t-il déclaré dans une vidéo tournée en compagnie de sa chérie.