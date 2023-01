« Laisse Carmen en paix »: Tina Glamour envoie une cinglante réplique à sa mère Hélène Dandi

Tina Glamour est bien connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. La mère de Dj Arafat vient encore de s’en prendre à sa mère Hélène Dandi suite à sa dernière sortie à propos de la veuve Carmen Sama.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce week-end, la grand-mère d’Arafat s’est prononcée sur sa relation avec la veuve de son petit-fils. En effet, la mémé Hélène Dandi accuse ouvertement Carmen d’avoir réussi à éloigner la petite Rafna des membres de la famille de son feu père.

« Carmen me fait (vu et ignoré), Rafna est devenue un trophée de publicité. On ne la voit qu’à la télévision avec les stars. Pour la voir, il faut avoir des millions, être Sidiki Diabaté ou appartenir à sa famille, ou encore Maître Gim’s et Badro. Même la famille Houon n’a pas accès aux enfants de Arafat. », a-t-elle déploré.

Mais cette sortie de la mémé Hélène est loin d’être du goût de sa fille Tina Glamour. Très vite, la mère d’Arafat est montée au créneau pour répliquer à sa mère à travers une vidéo qui suscite déjà beaucoup de réactions sur la toile.

« Ce n’est pas ton rôle de faire des vidéos. Laisse Carmen en paix. Que reproches-tu à Badro ? Qu’est-ce qu’il a fait? Fiche lui la paix. La tombe de Arafat n’est pas fermée à personne. Quand je souffrais, la famille Houon dont tu parles a fait quoi pour m’aider? Je suis la famille de mon fils et de mes filles. Quand Maël vient à Abidjan il vient voir sa grand- mère que je suis. Ce qui est tout à fait normal puisque c’est moi il connaît« , a répliqué la Lady Glam’s à sa propre mère Hélène Dandi.