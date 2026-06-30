Laetitia Casta : Athena, sa fille, crée l’événement au défilé Jacquemus

Athena Accorsi , 16 ans, a pris la lumière en ouvrant ou en figurant au casting du défilé de la nouvelle collection de Simon Porte Jacquemus , « Le Bonheur », organisé en Haute-Corse, où sa présence a suscité de nombreuses réactions en raison de sa ressemblance avec sa mère, la comédienne et mannequin Laetitia Casta .

Le passage d’Athena sur le podium est intervenu lors d’une présentation très médiatisée réunissant plusieurs personnalités du monde de la mode et du spectacle. Née de l’union entre Laetitia Casta et l’acteur italien Stefano Accorsi, la jeune mannequin a été remarquée tant pour son aisance que pour son allure, deux qualités mises en exergue par les observateurs présents.

Sur place, les photographes et les observateurs ont relevé une silhouette et une attitude qui évoquent les débuts de Laetitia Casta sur les podiums dans les années 1990. Le défilé Jacquemus, intitulé « Le Bonheur », s’est déroulé en extérieur en Haute-Corse, cadre repris par les médias qui ont couvert la présentation.

Réactions publiques et contexte familial

La ressemblance entre mère et fille a rapidement été commentée sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont exprimé leur étonnement et leur admiration, commentant que la jeune femme pourrait être la réplique de sa mère. Des publications consultées par la presse ont rassemblé des réactions telles que « Aussi jolie que sa maman » ou « Je croyais que c’était Laetitia », reflétant l’attention portée à l’apparition d’Athena.

Le lien familial avec le mannequinat est souligné par les références au parcours de Laetitia Casta, dont la carrière a décollé dans les années 1990 et qui a enchaîné les défilés pour des maisons prestigieuses, dont une apparition remarquée sur un podium d’Yves Saint Laurent en 1999, selon Marie Claire.

Laetitia Casta, interrogée récemment par Vanity Fair, s’est également exprimée sur sa vie de mère en des termes personnels. Elle a décrit son quotidien comme « une sorte de comédie italienne », évoquant une vie « très remplie, avec quatre enfants, dont deux qui sont vraiment italiens ». Laetitia Casta est mère de Sahteene (née en 2001, née de sa relation avec Stéphane Sednaoui), de Orlando et Athena (nés de son union avec Stefano Accorsi) et de Azel (né en 2021, issu de son mariage avec Louis Garrel).

Les images et comptes rendus du défilé publiés par les médias et relayés par les internautes continuent d’alimenter les discussions autour de la filiation artistique et de l’entrée d’Athena Accorsi dans le milieu de la mode.