L’acteur Patrick Dempsey élu l’homme le plus sexy du monde à 57 ans

La star de la série Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey, a été couronnée « l’homme le plus sexy du monde » pour l’année 2023 par le magazine People. À 57 ans, l’acteur succède à Chris Evans, la vedette de Captain America de Marvel, qui détenait ce titre l’année précédente.

Patrick Dempsey est « l’homme le plus sexy » de l’année 2023, selon le magazine People. Réagissant à cette nouvelle, celui qui vient de détrôner Captain America s’est dit «heureux» de recevoir cette distinction «à ce stade de sa vie». « C’est agréable de recevoir cette distinction, et bien sûr, cela flatte un peu mon ego, mais cela me donne également la possibilité de faire quelque chose de positif. » Il a ensuite plaisanté en déclarant qu’il avait toujours été le « garçon d’honneur » des autres hommes élus « les plus sexy du monde » et que maintenant il était devenu le véritable élu.

Patrick Dempsey est surtout connu pour son rôle du neurochirurgien Derek « McDreamy » Shepherd dans la série médicale à succès Grey’s Anatomy. Il a fait plus de 250 apparitions dans la série, tenant le rôle principal de 2005 à 2015. En 2019, il est revenu dans un rôle récurrent en reprenant le personnage du Dr. Shepherd, avant de quitter définitivement la série.

L’acteur a également joué dans des productions à succès, notamment le film Disney de 2007, « Enchanted, » ainsi que sa suite sortie en 2022, « Disenchanted. » Il est prévu qu’il incarne le légendaire pilote de Formule 1 italien Piero Taruffi dans le prochain film « Ferrari, » un biopic sur la vie du fondateur du constructeur automobile Enzo Ferrari, qui devrait sortir le mois prochain.