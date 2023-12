« La vie ne dépend pas de leur 10 mille FCFA et leurs offrandes », le pasteur Wilfried Zahui réagit aux critiques

- Publicité-

Le pasteur Wilfried Zahui a répondu aux critiques des internautes qui ont exprimé leur frustration lorsqu’ils l’ont vu distribuer de l’argent au concert Roseline Layo le week-end dernier.

Le pasteur Wilfried Zahui, connu pour son engagement dans l’Eglise Genèse, a récemment été critiqué pour avoir jeté des billets de banque lors du concert de la chanteuse Roseline Layo. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se sont élevées, accusant le révérend d’utiliser l’argent des fidèles pour des dépenses personnelles.

Face à ces réactions, le guide religieux a tenu à répondre. Dans une vidéo diffusée en direct sur sa page Facebook, le pasteur Wilfried Zahui a pris la parole depuis sa voiture en circulation. Il a profité de cette occasion pour partager les détails du programme de fin d’année de son ministère religieux.

« Je vais partager mon expérience et en tant qu’homme de Dieu, tu peux prospérer par des affaires légales afin de ne pas dépendre continuellement de ton assemblée. C’est un programme de 15 à 20 millions de Francs CFA que j’ai injecté. Ceux qui sont dans l’Eglise Genèse savent une chose: ma vie ne dépend pas de leur 10 mille Francs CFA et leurs offrandes. Bien au contraire, je fais du bien au peuple de Dieu« , a clarifié le pasteur Wilfried Zahui.

Il a également tenu à préciser que les critiques ne l’affectent pas : « Mes fidèles savent qui je suis et tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ne peut pas les influencer. Prenez de la hauteur, ne répondez à personne, ne justifiez personne. »

Le pasteur Wilfried Zahui a terminé son discours en adressant un message de paix et de sérénité à ses fidèles : « Chers enfants de Dieu, terminez votre année dans la paix, dans la joie et en restant debout. Laissez les gens parler et continuez à servir votre Dieu. » Il n’a pas manqué de mentionner Roseline Layo, la personne sur laquelle il avait jeté les billets de banque lors du concert : « Roseline Layo, on est ensemble. À ton prochain concert, je serai encore présent. »