La très grande annonce de Neymar

Dans un message posté sur son compte Instagram, l’attaquant du PSG Neymar a annoncé qu’il allait devenir papa pour la deuxième fois.

Blessé depuis plusieurs semaines, Neymar (31 ans) poursuit sa rééducation au Brésil. Profitant de ces moments pour passer un peu plus de temps en famille, l’ancien joueur du FC Barcelone a annoncé que celle-ci allait s’agrandir bientôt. En effet, dans un post sur son compte Instagram le joueur du Paris Saint-Germain a déclaré qu’il attendait son deuxième enfant.

À l’âge de 19 ans, Neymar est devenu père pour la première fois de Davi Lucca, et maintenant, il s’apprête à revivre cette joie avec sa compagne Bruna Biancardi. Cette dernière a d’ailleurs posté sur ses réseaux sociaux: “j’ai vérifié. Nous rêvons de ta vie, nous planifions ton arrivée et savons que tu es là pour compléter notre amour, repartir nos jours bien plus heureux. Tu vas rejoindre une belle famille, avec ma sœur, avós, oncles et tantes qui t’aiment déjà beaucoup…”

Il convient de rappeler que Neymar avait été évacué sur civière le 19 février dernier lors de la rencontre contre Lille. Les médecins estiment que sa période d’indisponibilité durera entre 3 et 4 mois. Le brésilien est d’ailleurs actuellement rentré dans son pays pour entamer une autre étape de sa rééducation. Mais, l’international auriverde pourrait prochainement regagner la capitale française a expliqué hier Le Parisien.