La tiktokeuse Maman Dilara enceinte de Habib Ahandéssi ? Des révélations qui choquent la toile

Habib Ahandéssi, activiste et jeune acteur politique, a fait de troublantes révélations sur sa relation avec la tiktokeuse Maman Dilara qui serait enceinte de lui.

La tiktokeuse Djéssica, dite Maman Dilara est-elle enceinte de Habib Ahandéssi? C’est la troublante révélation dont la vidéo fait le choux gras du réseau social le plus prisé par la jeunesse béninoise, Tiktok. Tout est parti d’un live de Maman Dilara qui a exposé ses frasques amoureuses avec Habib Ahandéssi avec qui les choses se seraient mal tournées. Le couple se serait même allé aux mains selon la tiktokeuse qui a confié avoir giflé son prince charmant lors d’une discussion.

Mais c’était sans compter sur les clarifications d’Habib Ahandéssi ce vendredi dans un live. Dans sa vidéo, Habib Ahandéssi n’a pas nié sa relation amoureuse avec Maman Dilara. Il soutient que cette dernière ne l’a jamais giflé même si leur relation serait allée aussi loin au point où maman Dilara lui a annoncé être enceinte de lui.

« Elle m’a annoncé qu’elle est enceinte. Moi, quand une femme me dit qu’elle est dans une telle situation, j’ai un sens de responsabilité très poussé. J’ai dit : OK, une fois que tu dis que tu es enceinte, je vais vérifier, mais je vais pas apprendre que tu as avorté. Je ne vais jamais apprendre ça », a révélé Habib Ahandéssi sur cette prétendue grossesse dont-t-il n’a pas précisé l’issue avant l’arrêt brusque de son live.

A en croire des coupures de vidéos, collages, duos publiées sur le réseau social, les deux tourtereaux se sont toujours affichés en amoureux et ne manquaient aucune occasion pour exposer leur complicité.