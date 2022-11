« La tenue est naze », Patrick Edooard s’indigne contre la robe de mariage de Roseline Layo

Patrick Edooard, l’un des chroniqueur d’Yvidéro show s’en est pris à la robe de mariage de la chanteuse ivoirienne Roseline Layo.

Après un long moment de repos, Yvidero et ses chroniqueurs sont de retour avec leurs critiques acerbes. Sur le plateau, l’équipe a fait le décryptage de l’actualité people qu’ils ont raté. C’est le cas de la police fashion, notamment la robe de mariage de la chanteuse Roseline Layo.

Alors qu’Emmanuel Kéita ne reproche pratiquement rien à la tenue, le chroniqueur Patrick Edooard n’a pas du tout été tendre. « …ça, c’est votre avis mais pour moi c’est naze, la tenue est naze, qu’on arrête, je vais m’exprimer ; » a-t-il fustigé. Patrick Edooard soutient que Roseline Layo avait deux choix. « Sois tu vas chez un tailleur, un vrai couturier ou tu te fais un styliste, un vrai designer qui te fait une tenue de tonnerre, vraiment avec toute la dentelle« , a-t-il indiqué.

Il insiste qu’elle aurait pu s’offrir les services d’un des nombreux stylistes ivoiriens. « Mais tu ne vas pas aller copier une tenue et aller faire…franchement, c’est une catastrophe que je vois, c’est comme si on avait pris, tu vois quand tu laves les tee-shirts blancs qu’on a essoré et puis tu as collé sur sa robe, c’est comme ça que je vois…’’, fait-il remarquer.

Des propos jugés insultant par le web-humoriste Mo l’Enjailleur. ” Est-ce que vous êtes, dans votre émission, pour montrer que vous êtes perfectionniste, que vous connaissez les choses mieux qu’eux et que vous, vous savez mieux vous habiller qu’eux ? », a-t-il demandé.

