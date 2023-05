La Suède juge les écrans responsables de la baisse du niveau des élèves

- Publicité-

La Suède veut réintroduire les manuels dans l’éducation et supprimer les écrans jugés néfastes pour le niveau scolaire.

Le lundi 15 mai, Lotta Edholm, ministre des Ecoles de Suède, a rejeté la stratégie de l’agence nationale de l’enseignement scolaire (Skolverket) visant à promouvoir davantage l’utilisation du numérique dans les écoles. Les écrans ayant été jugés responsables de la baisse du niveau des élèves dans le pays, le gouvernement de centre-droit a annoncé qu’il allait financer à partir de cette année le processus de retour des manuels dans les établissements scolaires.

Pour y remédier, le gouvernement de centre-droit a annoncé qu’il allait débloquer 685 millions de couronnes (60 millions d’euros) cette année et 500 millions (44 millions d’euros) par an en 2024 et en 2025, pour accélérer le retour des manuels dans les établissements scolaires. « Cela fait partie du retour de la lecture à l’école, au détriment du temps d’écran », expliquait la ministre. Objectif : garantir un livre par élève et par matière.

Depuis une quinzaine d’années, les écrans ont progressivement remplacé les manuels. A partir du collège, surtout, les élèves passent de plus en plus de temps devant les ordinateurs, en général fournis par l’établissement : « peu importent les matières, ils doivent se connecter à Internet, pour chercher des informations en ligne, rédiger un devoir ou faire leurs révisions ».

Tous ceux qui ont des enfants savent que demander à un enfant de travailler sur un ordinateur, c’est évidemment le soumettre à la tentation du vaste monde du net… et pas du travail ! Mes enfants ont désormais toujours une bonne excuse pour travailler « sur l’ordinateur », c’est obligataire et on ne peut pas faire autrement… mais ils sont surtout en train de regarder des films ou de la musique quand ce n’est pas pire que cela !