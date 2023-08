La Suède et le Danemark envisagent d’interdire les brûlages du Coran, car ces actions mettent en danger leur sécurité et ont provoqué de vives protestations dans les pays musulmans.



Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré être en contact étroit avec son homologue danoise, Mette Frederiksen, au sujet d’une éventuelle interdiction. « Nous sommes dans la situation de sécurité la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, et nous savons ici que les États, les acteurs étatiques et les individus peuvent profiter de la situation », a écrit Kristersson sur Instagram.

Auparavant, le gouvernement danois avait annoncé qu’il envisagerait des recours juridiques pour interdire les brûlages du Coran devant les ambassades étrangères. Les religions peuvent être critiquées, a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen. « Mais si vous vous tenez devant une ambassade étrangère et brûlez un Coran ou devant l’ambassade d’Israël vous brûlez le rouleau de la Torah, cela ne sert à rien d’autre qu’à vous ridiculiser (…) Ceci, cependant, met en danger la sécurité collective du pays », a-t-il déclaré.

Récemment, de petits groupes ont brûlé des copies du Coran lors d’actions islamophobes en Suède et au Danemark. Cela a conduit à des manifestations de colère et à des menaces dans plusieurs pays musulmans. Les réactions ont été particulièrement vives en Irak, dont le gouvernement a expulsé l’ambassadeur de Suède. Plus tôt, des manifestants à Bagdad ont fait irruption dans l’ambassade de Suède et y ont mis le feu.