La Suède autorise un rassemblement pour brûler une Bible devant l’ambassade d’Israël

Après l’incendie d’un Coran devant la mosquée de Stockholm, la Suède autorise un rassemblement demain pour brûler des Torah et des Bibles devant l’ambassade d’Israël.

Fin juin, au premier jour de la fête musulmane de l’Aïd-al-Adha, quelques pages d’un exemplaire du Coran ont été brûlées devant la plus grande mosquée de Stockholm. Cette scène qui a suscité de nombreuses indignations, va avoir une suite.

La police suédoise a approuvé vendredi la tenue d’un rassemblement devant l’ambassade d’Israël à Stockholm, samedi, au cours duquel il est prévu de brûler une Bible hébraïque. Selon les médias suédois, un homme d’une trentaine d’années, dont l’identité n’a pas été révélée, est à l’origine de la manifestation.

L’homme a déclaré que l’autodafé de la Torah serait une réponse au Coran brûlé devant la mosquée de Stockholm en juin et « un rassemblement symbolique au nom de la liberté d’expression ». Le brûlement du Coran avait suscité la fureur dans le monde musulman et notamment provoqué la prise d’assaut de l’ambassade de Suède à Bagdad, en Irak.

Ce vendredi, Ziv Nevo Kulman, l’ambassadeur d’Israël en Suède, a dénoncé cet acte à venir dans un tweet: « Je condamne catégoriquement le fait de brûler des livres sacrés de n’importe quelle religion, car il s’agit d’un acte de haine et d’irrespect qui n’a rien à voir avec la liberté d’expression. »

