La Suède annonce une aide militaire de près de 300 millions d’euros en faveur de l’Ukraine

Le gouvernement suédois dévoile un plan d’aide militaire de 286,6 millions d’euros pour soutenir l’Ukraine, incluant des munitions, des pièces détachées et du matériel de déminage.

Le gouvernement suédois a pris une décision importante en matière de politique étrangère en annonçant mardi un soutien financier et militaire substantiel en faveur de l’Ukraine. Avec une enveloppe de 3,4 milliards de couronnes (286,6 millions d’euros), cette nouvelle aide vise à renforcer les capacités défensives de l’Ukraine face aux défis sécuritaires actuels.

Le plan d’aide, présenté par le ministre de la Défense Pål Jonson lors d’une conférence de presse, inclut une variété de ressources cruciales pour l’armée ukrainienne. Des munitions et des pièces de rechange pour les véhicules de combat d’infanterie CV-90 ainsi que pour les tanks et le système d’artillerie Archer seront fournis. Le soutien suédois couvrira également le matériel de déminage, une mesure essentielle pour la protection des troupes et des civils dans les zones touchées par les conflits.

L’une des préoccupations majeures soulevées par cette initiative est le renforcement des systèmes anti-aériens pour contrer toute tentative de suprématie aérienne par la Russie. Cette mesure vise à garantir que l’Ukraine puisse maintenir une défense robuste et dissuasive face aux menaces potentielles.

Le sort de cette aide sera décidé par le vote du Parlement suédois, qui représente une étape cruciale dans la mise en œuvre de cette initiative.