« La Russie n’a plus besoin de liens diplomatiques avec l’Occident », Dmitri Medvedev

Pendant que les chars russes encerclent déjà Kiev, les alliés occidentaux de l’Ukraine ont déclenché deux vagues de sanctions économiques sur la Russie. Mais, Moscou réplique à son tour en annonçant le gel des avoirs et la nationalisation des actifs d’entreprises de pays hostiles.

« La Russie répondra […] en saisissant les fonds d’étrangers et de sociétés étrangères en Russie « , a déclaré samedi l’agence de presse RIA citant Dmitri Medvedev, chef adjoint du conseil de sécurité. Moscou a aussi suspendu les lancements depuis la base spatiale de Kourou en Guyane française et a rappelé son personnel technique en réaction aux sanctions de l’Union européenne (UE), a annoncé l’Agence spatiale russe (Roscosmos).

Quelque 87 personnes se trouvant actuellement en Guyane française sont ainsi appelées à rentrer en Russie. Le secteur aéronautique et spatial européen compte plusieurs partenariats avec la Russie.

Roscosmos dispose avec Arianespace d’une co-entreprise, Starsem, pour exploiter la fusée Soyouz. Elle doit en principe lancer en 2022 huit fusées Soyouz, trois depuis Kourou (dont le satellite-espion français CSO-3) et cinq depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan. En l’absence de fusées Soyouz, l’Europe n’aurait pas de capacité propre de lancement de certains satellites avant la mise en œuvre d’Ariane 6, dont le premier vol est attendu en fin d’année.