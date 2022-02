La Russie «limite» l’accès à Facebook, accusé de « censurer les médias russes »

Le régulateur russe, Roskomnadzor, a annoncé ce vendredi, avoir limité l’accès au réseau social Facebook. La plateforme est accusée de « censurer les médias russes ». Au total, 23 « cas de censure », ont été observés depuis octobre 2020, selon l’agence Roskomnadzor.

Le gendarme des communications russe a dit « limiter l’accès » à Facebook depuis vendredi, accusant le réseau social américain de censurer des médias russes et de violer les droits humains et des citoyens russes. « En conformité avec la décision du procureur général à l’égard du réseau social Facebook, à compter du 25 février, Roskomnadzor adopte des mesures pour limiter son accès », a indiqué l’agence Roskomnadzor, sans préciser la nature des limitations.

« Roskomnadzor a demandé à l’administration de Meta de lever les restrictions imposées par Facebook aux médias russes et d’expliquer la raison de leur imposition. Les demandes ont été ignorées par les propriétaires du réseau social », explique le régulateur russe. « Le Parquet, en consultation avec le ministère des Affaires étrangères, a décidé de reconnaître Facebook comme un réseau social impliqué dans la violation des droits humains et libertés fondamentales ainsi que des droits et libertés des citoyens russes ».

Cette décision intervient en pleine crise géopolitique. La Russie a déclenché depuis jeudi, une opération militaire contre l’Ukraine. Les forces russes ont pénétré dans le territoire ukrainien sur ordre de Vladimir Poutine et progressent vers les zones stratégiques de la capitale du pays. Plusieurs milliers de personnes ont fui vers les pays voisins notamment la Pologne. D’hier à aujourd’hui, le bilan fait état de plusieurs soldats tués des deux côtés et d’importants matériels militaires ukrainiens détruits.