La Russie intensifie ses assauts dans l’Est, selon l’Ukraine

Les autorités ukrainiennes ont indiqué cette semaine, que la Russie multiplie ses offensives dans l’Est du pays, essayant de prendre le contrôle de deux villes stratégiques de la région.

L’Ukraine a indiqué cette semaine que l’armée russe, en supériorité numérique, avait intensifié ses assauts dans l’Est notamment sur Vougledar et Bakhmout, cette dernière étant la cible des Russes depuis des mois en dépit de lourdes pertes.

Les forces russes et les troupes du groupe paramilitaire Wagner ont récemment pris Soledar, ville au nord de Bakhmout, un premier succès depuis de longs mois et une série d’humiliants revers pour le Kremlin. La Russie a mobilisé des centaines de milliers de réservistes et de repris de justice pour tenter de percer les lignes ukrainiennes et de conquérir le reste du Donbass ukrainien.

A noter que l’Ukraine et la Russie préparent, selon les observateurs, des offensives à la fin de l’hiver ou au printemps pour tenter de remporter des victoires qu’ils espèrent décisives pour l’issue de la guerre.

Des combats féroces

Le porte-parole de l’armée ukrainienne pour la zone Est, Serguiï Tcherevaty, a confirmé « des combats féroces », mais assure que les Russes ont été repoussés.

« L’ennemi cherche en effet à remporter un succès dans ce secteur mais il n’y parvient pas grâce aux efforts des forces de défense de l’Ukraine », a-t-il dit à la télévision. « L’ennemi exagère, et c’est un euphémisme, sa réussite », a-t-il ajouté : « face à ses pertes, l’ennemi recule ».