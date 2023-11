La Russie et le Burkina Faso envisagent de renforcer leur coopération militaire

- Publicité-

La Russie et le Burkina Faso ont annoncé le renforcement de leur coopération bilatérale notamment dans le domaine militaire. L’annonce a été faite lors de la récente visite du ministre burkinabé de la Défense Kassoum Coulibaly à Moscou.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a accueilli son homologue burkinabè, Kassoum Coulibaly, à Moscou, où ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre leurs deux pays dans le domaine de la défense. Les ministres ont souligné la bonne santé de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso, caractérisée par le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de chaque nation.

Sergueï Choïgou a déclaré que les relations entre la Russie et le Burkina Faso avaient connu une dynamique positive au cours des dernières années, et il a qualifié la rencontre « d’aujourd’hui » de « nouvelle étape dans le développement de nos relations amicales ». Une vidéo publiée par le ministère russe de la Défense montre les ministres se serrant la main et participant à une réunion avec d’autres responsables militaires.

De son côté, Kassoum Coulibaly, le ministre de la Défense du Burkina Faso, a exprimé son attachement à ce partenariat avec la Russie. Cette coopération dépasse le domaine militaire, comme en témoigne l’accord signé en octobre entre Ouagadougou et Moscou pour la construction de la première centrale nucléaire du Burkina Faso.