La Russie condamne la décision de la France de fournir d’armes supplémentaires à l’Ukraine

- Publicité-

La Russie a exprimé son opposition à la décision de Paris de livrer de nouvelles armes à l’Ukraine. Moscou estime que ce sont les civils qui seront les victimes des armes meurtrières que la France va fournir au régime de Kiev.

En conférence de presse le mardi 16 janvier 2024, le président Français Emmanuel Macron, a annoncé de nouvelles armes en destination de l’Ukraine qui fait face à une offensive russe depuis près de deux ans. Aux nombre de ces armes, figurent des missiles de croisière à longue portée air-sol Scalp.

En détails, Paris s’est dit prêt à fournir à Kiev, quarante missiles air-sol Scalp à longue portée et « plusieurs centaines de bombes ». De quoi a fait réagir la Russie qui a affirmé son opposition à cette volonté parisienne.

« Qu’est-ce qui est le plus important, selon vous: soutenir le régime criminel néonazi de Kiev ou la vie des civils, y compris des personnes âgées, des femmes et des enfants. Ce sont eux qui seront les victimes des armes meurtrières que la France va fournir au régime de Kiev », indique un communiqué de l’ambassade de la Russie en France.

- Publicité-

Depuis le jeudi 24 février 2022, la Russie a lancé une offensive pour disait-elle, dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Près de deux ans après, Moscou reste camper sur sa position, malgré les sanctions internationales et entend atteindre ses objectifs quoi que cela puisse lui coûter. L’Ukraine, soutenue par l’OTAN et plusieurs autres pays, résiste vaille que vaille à l’offensive moscovite et ne cesse demander plus d’armes et de munitions ainsi que de financement, de la part de ses alliés.